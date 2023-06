Samira und Yasin Cilingir teilen erstes Bild mit Baby Medina

Samira und Yasin Cilingir (32) schweben im Elternglück! Während ihrer Love Island-Teilnahme hatten sich die beiden kennen und lieben gelernt. 2020 krönten Samira und Yasin ihre Liebe mit der Geburt ihres Sohnes Malik. Doch damit sollte die Familienplanung noch nicht abgeschlossen sein: Vor wenigen Monaten verrieten die Realitystars, dass sie weiteren Nachwuchs erwarten. Nun war es endlich so weit und die beiden durften ihre Tochter in den Armen halten. Im Netz zeigen Samira und Yasin jetzt zum ersten Mal die kleine Medina!

Auf ihren Instagram-Accounts posten die beiden das erste Bild mit ihrem Töchterchen: Glücklich strahlen Yasin und Samira in die Kamera, während die Kleine auf der Brust der Beauty liegt. "Unbeschreibliches Gefühl, dich nach all den ganzen Strapazen gesund und munter in den Armen zu halten – unsere Medina-Ināya", schreiben die frisch gebackenen Zweifacheltern zu dem niedlichen Selfie.

Obwohl Samira und Yasin aktuell wohl kaum glücklicher sein könnten, verlief die Geburt nicht ohne Probleme – die Content Creatorin verlor währenddessen nämlich viel Blut: "Es ging alles wieder relativ schnell. Ein Glück aber nicht ganz so schnell wie bei Malik damals", berichtete Samira gegenüber Bild und verriet außerdem: "Ich bekam noch eine Infusion, die meine Blutung etwas stoppen sollte und […] musste noch einmal genäht werden." Aktuell befindet sie sich noch im Krankenhaus.

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de