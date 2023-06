"Tut noch weh": Billie Eilish leidet sehr unter Bodyshaming!

Billie Eilish (21) hat es nicht einfach! Seit Beginn ihrer Karriere sorgt die Sängerin mit ihrem auffälligen Look für Aufsehen. Während sie sich zunächst ausschließlich in weiter Kleidung zeigte, betont die Beauty inzwischen gerne ihre Weiblichkeit. Doch das Leben in der Öffentlichkeit hat auch eine Schattenseite: So sieht sich die Musikerin mit ständiger Beurteilung ihres Aussehens konfrontiert. Billie gibt zu, dass sie vor allem die Kommentare zu ihrem Körper bis heute belasten.

"Ich mag mich selbst mehr als früher und es ist mir wichtiger, wie ich mich fühle, als wie andere über mich denken. Andererseits ist das vielleicht Quatsch, denn es tut trotzdem immer noch weh", offenbart die 21-Jährige im Interview mit Vogue. Laut eigener Aussage habe die "Bad Guy"-Interpretin schon immer eine starke Meinung zu sich selbst gehabt. Doch betont sie zugleich: "Wenn ich jünger wäre und das Internet so über mich reden würde, wie es jetzt der Fall ist, [...], dann wäre ich nicht mehr lebensfähig."

Vor wenigen Wochen machte Billie ihren Hatern auf Instagram eine Ansage. Sie wolle sich von niemanden vorschreiben lassen, was sie zu tragen hat – ob burschikos oder feminin. "Ich kann beides sein. [...] Wusstet ihr, dass Frauen vielseitig sind?", meint sie.

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Sängerin

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Sängerin

Getty Images Billie Eilish im April 2022

