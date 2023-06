Blair Underwood heiratet seine langjährige Freundin Josie!

Blair Underwood trat erneut vor den Traualtar! Erst 2021 hatte sich der Sex and the City-Star nach 27 Jahren von seiner Ehefrau Désirée getrennt. Bloß 18 Monate nach der Verkündung des Liebes-Aus verlobte sich der Schauspieler auch schon mit Josie Hart. Die beiden kennen sich seit 43 Jahren und haben ineinander wohl doch mehr gesehen, als bloß eine Freundschaft. Blair und Josie haben sich nun das Jawort gegeben!

Wie People berichtet, sei das glückliche Paar im Rahmen einer romantischen Zeremonie in der Dominikanischen Republik den Bund der Ehe eingegangen. Dabei seien auch die Schauspieler Kim Fields und Malcolm-Jamal Warner (52) anwesend gewesen. "Sie war so wunderschön. Die tiefen Emotionen, die während der Zeremonie gezeigt wurden, die Leichtigkeit und der Spaß des Empfangs, es fühlte sich alles wunderbar an, weil alles einfach zusammenpasste. Es war unfassbar", schwärmt der "When They See Us"-Darsteller. Auch Josie scheint ganz hin und weg zu sein. "Es war so surreal und magisch", erklärt sie.

Blair und Josie haben sich bereits im zarten Alter von 16 Jahren getroffen. "Meine Mutter liebte und verehrte sie. Wir haben unsere eigenen Leben an unterschiedlichen Küsten geführt. Wir haben uns nicht oft gesehen. Aber wenn wir miteinander gesprochen haben, gab es immer so eine starke Verbindung und Verständnis zwischen uns", plaudert der 58-Jährige zudem aus.

Getty Images Blair Underwood, Schauspieler

Getty Images Josie Hart und Blair Underwood im März 2023

Getty Images Blair Underwood, Schauspieler

