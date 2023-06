Ein Familienmitglied gibt preis: Jamie Foxx erholt sich gut!

Jamie Foxx (55) ist offenbar weiterhin auf dem Weg der Besserung! Mitte April hatten besorgniserregende Nachrichten die Runde gemacht: Der Schauspieler war während der Dreharbeiten für den Film "Back In Action" überraschend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Inzwischen ist der "Django Unchained"-Star wieder zu Hause. Doch wie geht es ihm eigentlich nach seinem Klinikaufenthalt? Jetzt gab ein Familienmitglied Infos über Jamies Gesundheitszustand preis.

Wie Page Six berichtet, habe sich ein Familienmitglied des 55-Jährigen nun mit einem Update zu Wort gemeldet. So erzählte der Insider, dass sich Jamie "gut erholt". Doch er sagte auch, dass das Schweigen über den Grund seiner Krankenhauseinlieferung und seinen Zustand die Sorge um ihn und seine weitere Karriere in Hollywood befeuere. Denn aktuell wisse man nicht, ob Jamie die Dreharbeiten zu dem Film "Back In Action" fortsetzen könne.

Immer wieder wird darüber spekuliert, was dem Schauspieler zugestoßen sein könnte. So hatte Mike Tyson (56) vor wenigen Wochen im Podcast "Valuetainment" ausgeplaudert, dass ihm zu Ohren gekommen sei, Jamie habe einen Schlaganfall erlitten. Des Weiteren wird gemunkelt, dass der Filmstar unter schweren Nebenwirkungen einer Impfung leide. Das wurde von seinem Sprecher jedoch dementiert.

Getty Images Jamie Foxx, 2018

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx, Schauspieler

