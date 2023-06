Gibt es Hoffnung bei Verführer Mikael und Charline Grothe?

Kann aus Mikael und Charline Grothe noch ein Paar werden? Letztere war mit ihrem damaligen Partner Adrian Loevenich in der diesjährigen Staffel von Temptation Island angetreten. Doch beide kamen auserwählten Verführern ziemlich schnell sehr nah. Die Beziehung ging noch in der Show in die Brüche. Adrian geht mittlerweile mit der Kandidatin Justyna zusammen durchs Leben. Doch wie sieht es zwischen Charline und Mikael aus?

In einem YouTube-Interview mit Sanijel Jakimovski erklärte der Hottie, dass er eine Beziehung mit der Blondine nicht prinzipiell ausschließe: "Ich denke, wenn ein bisschen Ruhe einkehrt in diese Geschichte, dann hat man eine Grundlage, sich entspannt kennenzulernen." Auch Charline sah das ähnlich: "Ich brauche auch ein bisschen Ruhe. Das wird sich zeigen."

Zuletzt war Mikael vorgeworfen worden, nach der Show mit mehreren Verführerinnen geschlafen zu haben. Auch Charline hatte in der Wiedersehensshow so etwas angedeutet: "Der Mikael hat ziemlich viel Blödsinn nach der Zeit angestellt. Dementsprechend hatten wir mehr Tiefen als Höhen."

Mikael, "Temptation Island"-Verführer

Charline und Mikael bei "Temptation Island" 2023

Charline Grothe, Reality-TV-Bekanntheit

