Kontakt zu Nico: "Temptation Island"-Charline erklärt sich

Charline Grothe bringt Licht ins Dunkle! Nach Temptation Island war zwischen Nico Legat und Sarah Liebich alles aus. Der Grund: Der Sohn von Thorsten Legat (54) war seiner einstigen Partnerin mit Verführerin Siria Longo fremdgegangen. Dass ihre Freundin und Mitkandidatin Charline trotzdem Kontakt zu Nico pflegt, überraschte Sarah deshalb umso mehr. Im Netz klärt Charline nun auf, wie es dazu kam und warum sie ihrer Freundin nichts davon erzählte.

Via Instagram wendet sich Charline kürzlich an ihre Fans und erklärt, wieso sie nach den Dreharbeiten des TV-Treuetests mit dem Ex ihrer Freundin Sarah in Kontakt stand. Dabei stellt sie klar, dass sie Nico lediglich deshalb kontaktiert habe, um Infos über ihren eigenen Ex und dessen Zeit in der Männervilla zu erhalten. "Außerdem muss ich auch zugeben, dass es mich echt interessiert hat, ob an den Spekulationen, dass beide es geplant haben, etwas dran ist", führt sie aus.

Trotzdem hält sie fest: "Regelmäßigen Kontakt" könne man das nicht nennen. "Wir hatten gesagt: 'Wenn etwas sein sollte bezüglich 'Temptation Island', kann man sich gerne melden.' Nicht mehr und nicht weniger", klärt sie auf und beteuert jedoch zu bereuen, dass sie ihre Freundin darüber nie in Kenntnis gesetzt hatte: "Ich muss auch ehrlich sagen: Unter den Umständen wusste ich nicht genau, wie ich ihr das sagen sollte."

