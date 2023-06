Marcel Remus wäre bei deutschem "Selling Sunset" dabei!

Marcel Remus (36) ist Feuer und Flamme für einen deutschen Ableger von Selling Sunset! Der Unternehmer war vor allem als TV-Makler bei Mieten, kaufen, wohnen bekannt geworden. Dort verkauft der Unternehmer schicke Immobilien in seiner Wahlheimat Mallorca. Er ist auch großer Fan des amerikanischen Formats "Selling Sunset". In dieser Show dreht sich alles um das Drama von Elite-Immobilienmaklern und ihren wohlhabenden Käufern. Im Promiflash-Interview verriet Marcel, dass er sich in einer deutschen Version der Show sehe.

Promiflash traf den 36-Jährigen am Rande des Raffaello Summer Days. Dort zeigte er sich sehr begeistert von der Idee: "Ich würde mich definitiv bei 'Selling Sunset' Deutschland sehen!" Er finde, sein Team habe das gewisse Etwas dafür: "Weil ich glaube, dass wir diesen Lifestyle auf Mallorca auch verkörpern, dass wir tolle Immobilien haben, tolle Charaktere. Wir haben ein tolles Team, ich meine, wir sehen schon aus wie 'Selling Sunset'."

Zuletzt hatte der Wahl-Mallorquiner sogar einige seiner Idole kennengelernt. Er war nach Los Angeles gereist, um Davina Potratz und Emma Hernan zu treffen. Mit den beiden Realitystars hatte Marcel einige Luxusimmobilien besucht. "Es ist einfach superspannend, dass ich einfach mal Einblicke bekommen durfte", hatte Marcel den Tag zufrieden zusammengefasst.

