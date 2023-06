Nach Pause: Amber Heard schwärmt von ihrem neuen Projekt

Amber Heard (37) ist stolz auf ihren neuen Film! Die Schauspielerin hatte sich im vergangenen Jahr einen erbitterten Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp (60) geliefert und verloren. Danach zog sie sich erstmal aus der Filmbranche zurück und wanderte gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter nach Spanien aus. Doch nun kehrte die Texanerin mit einer Rolle im Film "In the Fire" zu ihrer Arbeit zurück – und ist offensichtlich ganz entzückt davon!

Die 37-Jährige besuchte am vergangenen Samstag die Premiere des Streifens auf dem Taormina Film Festival in Italien. Dort erklärte sie gegenüber People: "Es ist ein wunderschöner Film über die fast übernatürliche Wirkung und Kraft der Liebe." Sie fügte hinzu: "Es geht um die Grenzen, die die Liebe überschreiten kann, und um ihre Entstehung, und wirklich um die überwältigende Macht, die die Liebe hat."

Zuletzt hatte eine Quelle gegenüber Us Weekly verraten, dass es Amber aktuell sehr gut gehe: "Amber lebt ihr bestes Leben." Vor allem der Umzug nach Spanien soll der Aquaman-Darstellerin sehr gutgetan haben, da sie zuvor das Gefühl hatte, dass "die Leute ständig über sie reden." Der Informant hatte hinzugefügt: "Sie erholt sich immer noch von dem Trauma des Prozesses, aber es war so gesund, von all dem Trubel wegzukommen."

Backgrid / ActionPress Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Amber Heard vor Gericht, Mai 2022

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2015

