Nach Drama mit Johnny: Amber Heard "lebt ihr bestes Leben"

Amber Heard (37) kann endlich zur Ruhe kommen. Hinter der Schauspielerin liegen nervenaufreibende Zeiten: Im vergangenen Jahr hatten sich die Aquaman-Darstellerin und ihr Ex-Mann Johnny Depp (60) einen erbitterten Rechtsstreit geliefert, den sie schlussendlich verlor. Vor wenigen Wochen ist die hübsche Blondine dann schließlich mit ihrer kleinen Tochter Oonagh Paige nach Spanien ausgewandert – und dort geht es Amber besser als je zuvor!

"Amber lebt ihr bestes Leben", verrät jetzt eine Quelle gegenüber Us Weekly. Vor allem der Umzug nach Spanien soll der 37-Jährigen sehr guttun, da sie zuvor das Gefühl hatte, dass "die Leute ständig über sie reden". In ihrer neuen Wahlheimat sei Amber nun "so viel glücklicher": "Sie erholt sich immer noch von dem Trauma des Prozesses, aber es war so gesund, von all dem Trubel wegzukommen."

Nach der turbulenten Zeit soll Amber nun auch wieder ein kleines Red-Carpet-Comeback feiern! Wie Deadline berichtete, soll der "Never Back Down"-Star wohl auf dem 69. Taormina Film Festival zur Weltpremiere von "In The Fire" erscheinen. Angeblich wird Amber dort gemeinsam mit Regisseur Conor Allyn und Co-Star Eduardo Noriego auftreten.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2015

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de