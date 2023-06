Paul McCartney stellt klar: So echt ist neuer Beatles-Song

Wie funktioniert das? Im Jahr 1970 haben sich die Beatles getrennt – zehn Jahre später starb der Sänger John Lennon (✝40). Vor Kurzem kündigte das Ex-Mitglied Paul McCartney (81) aber einen neuen Song der Band an, der mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Das ließ genug Spekulationen im Internet aufkommen, wie viel von dem Song echt ist. Mit den Gerüchten räumt Paul nun auf.

Das Ex-Bandmitglied möchte die Verwirrung über die kommende Beatles-Platte aufklären. "Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu viel sagen, aber um es klarzustellen, nichts wurde künstlich oder synthetisch erzeugt. Es ist alles echt und wir alle spielen darauf. Wir haben einige bestehende Aufnahmen bereinigt – ein Prozess, der schon seit Jahren andauert", teilt er als Statement auf Twitter. Nichts, auch nicht der Gesang des verstorbenen John, sei künstlich erzeugt worden.

Obwohl der Musiker den Namen des Songs nicht verriet, wird laut Deadline allgemein angenommen, dass es sich um den Lennon-Song "Now and Then" aus dem Jahr 1978 handelt. Es ist eines von vier Demos, die Yoko Ono (90) für die mögliche Verwendung in der Beatles-Anthologie von 1995 zur Verfügung stellte.

Getty Images Die Beatles, Oktober 1965

Getty Images Paul McCartney, Musiker

Getty Images John Lennon, Musiker

