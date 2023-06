Süß! Serena Williams und Tochter Olympia sporteln zusammen

Serena Williams (41) und ihre kleine Tochter Olympia (5) halten sich fit! 2017 hatten die Tennislegende und ihr Partner Alexis Ohanian (40) ihre Liebe mit einer Hochzeit gekrönt. Kurz darauf erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Doch damit sollte die Familienplanung noch nicht abgeschlossen sein: Im vergangenen Monat verkündete Serena ihre zweite Schwangerschaft – und zwar auf der diesjährigen Met Gala! Doch bevor der Nachwuchs auf die Welt kommt, genießen Serena und Olympia ihre Zeit als Mutter-Tochter-Duo – und zwar beim Sport!

Am vergangenen Donnerstag teilte die 41-Jährige auf ihrem Instagram-Account ein Video aus ihrem privaten Fitnessstudio zu Hause – und gewährte ihren Fans ganz private Einblicke in das Leben mit ihrer kleinen Tochter: Während sich Serena auf einem der vielen Sportgerät fit hält, tut es ihr Olympia auf einer Mini-Version gleich und ahmt ihre berühmte Mama energisch nach.

Dass Olympia bald ein Geschwisterchen bekommt, versetzt die Fünfjährige in Aufregung. "Willst du mich verarschen?", reagiert die Kleine in einem YouTube-Video, als ihre Mama von den freudigen News berichtet. "Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt", freut sich die zukünftige große Schwester daraufhin, während sie voller Vorfreude im Wohnzimmer von rechts nach links springt.

Anzeige

Getty Images Serena Williams im Mai 2023

Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams und ihre Tochter Olympia im April 2023

Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Olympia und ihrem Mann Alexis Ohanian

Anzeige

Wie findet ihr, dass Serena und Olympia zusammen Sport machen? Meganiedlich! Na ja, ich weiß nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de