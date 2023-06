So stylish setzt Serena Williams ihren Babybauch in Szene!

Sie setzt neue Trends in Sachen Umstandsmode! Die ehemalige Tennisspielerin Serena Williams (41) und ihr Mann Alexis Ohanian (40) gehen schon seit über acht Jahren gemeinsam durchs Leben. Vor fünf Jahren erblickte ihre erste gemeinsame Tochter Olympia (5) das Licht der Welt. Inzwischen erwarten die Eltern bereits Baby Nummer zwei. Auf Social Media gibt die 41-Jährige regelmäßige Updates zu ihrem Muttersein. Nun beweist Serena erneut, wie stylish Schwangerschaft aussehen kann!

Vor wenigen Tagen teilte die Schwangere einen neuen Instagram-Schnappschuss mit ihren Fans aus ihrem Baby-Moon-Urlaub – und der konnte sich sehen lassen! Serena trug ein eng anliegendes Maxikeid in Flieder und kombinierte den Look mit rosafarbenen Crocs. Dabei zeigte sich die Beauty ganz ohne Make-up. "Eine Nacht in Bologna mit bequemen Schuhen", beschrieb die Tennislegende die Fotoreihe.

Und wie kommt das Outfit bei ihrer Community an? Serenas Fans sind offensichtlich begeistert, dass sich die Mama für das Abendessen so herausgeputzt hat. "Ich liebe das Kleid. Ich weiß, wie bequem diese Schuhe sind", "Schön in Flieder" oder "Wenn Serena Crocs trägt, mach ich das auch!", schwärmten einige von ihnen in der Kommentarspalte.

