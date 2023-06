Heiratsantrag: Isi will erneut um Kader Loths Hand anhalten

Ismet Atli will erneut auf die Knie gehen! Bereits seit über zehn Jahren ist er der Mann an der Seite von Realitysternchen Kader Loth (50). Obwohl die Brünette schon in so einigen TV-Formaten zu sehen war, zeigt sich das Paar in der neuen Serie B:REAL – Echte Promis, echtes Leben nun erstmals gemeinsam vor der Kamera. Dort plaudert Isi jetzt kurzerhand aus: Er möchte Kader erneut einen Antrag machen.

In der vergangenen Folge begleitete Isi seine Frau nicht nach Hause, als diese die WG-Party frühzeitig verlassen wollte – stattdessen feierte er bis spät in die Nacht. Das führte zu einem mächtigen Streit zwischen den Turteltäubchen. Am darauffolgenden Tag trifft sich Isi mit Cosimo Citiolo (41) und erzählt ihm von seinen Plänen: "Ich will ihr noch mal einen Heiratsantrag machen. Richtig schön in Weiß, mit einer kleinen Gruppe in Berlin." Für seine Liebste möchte der Berliner etwas ganz Besonderes auf die Beine stellen und hofft, damit die Streitigkeiten beilegen zu können.

Erst kürzlich plauderte Isi aus dem Nähkästchen und erklärte, wie seine Frau im echten Leben tickt. Eigentlich hatte er gedacht, dass sie spontan sei und man mit ihr Party machen könne. Doch gegenüber Promiflash gab er zu: "Glaubt mir, zu 100 Prozent ist genau das Gegenteil eingetroffen. Sie ist so ruhig und diszipliniert und plant immer alles. Das kann manchmal schon anstrengend sein."

ActionPress Ismet Atli und Kader Loth bei der Berlinale 2023

ActionPress Ismet Atli und Kader Loth bei der "Too Hot To Handle: Germany"- Releaseparty

RTL / Stefan Gregorowius Ismet Atli und Kader Loth, Sommerhaus-Bewohner 2022

