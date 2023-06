Isi verrät: So ist seine Frau Kader Loth im echten Leben!

Anders als erwartet. Ismet Atli und Kader Loth (50) gehen schon seit über zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Das Model nahm schon an einigen Reality-Formaten teil – doch immer ohne ihren Ehemann Isi. Seit dem Einzug in Das Sommerhaus der Stars hat sich das jedoch geändert. Im Rahmen ihrer aktuellsten Teilnahme bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben, plaudert Isi gegenüber Promiflash aus, wie Kader im echten Leben ist.

Da seine Traumfrau in der Öffentlichkeit steht, dachte Isi eigentlich, er könne mit ihr um die Häuser ziehen, gemeinsam Spaß haben und spontan sein. "Glaubt mir, zu 100 Prozent ist genau das Gegenteil eingetroffen. Sie ist so ruhig und diszipliniert und plant immer alles. Das kann manchmal schon anstrengend sein", gibt er gegenüber Promiflash zu. Kader bezeichnet sich daraufhin selbst als "Mutter Teresa."

Doch nicht nur bei "B:Real" sind die beiden zusammen zu sehen. Auch in Zukunft ist schon ein gemeinsames Projekt geplant. "Also das nächste Format wäre Temptation Island V.I.P.", verriet die 50-Jährige im Promiflash-Interview bei der Too Hot To Handle: Germany-Premiere. Obwohl sie schon mehrere Male die Anfragen ablehnte, ist sie sich jetzt sicher: "Das ist das richtige Format für uns."

Instagram / ismetatli_official Kader Loths Mann Ismet Atli

RTLZWEI/Karl Vandenhole Kader Loth, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2021

privat Ismet Atli und Kader Loth

