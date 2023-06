Mama von Ilvi: Jana Schölermanns Me-Time kommt nicht zu kurz

Sie genießt ihr Mama-Leben in vollen Zügen! Jana Schölermann (36) und ihr Liebster Thore (38) gehen bereits seit mehr als zwölf Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Dezember 2021 sind der The Voice of Germany-Moderator und die Schauspielerin zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem hält Töchterchen Ilvi das Leben des Paares auf Trab. Hat Jana mit einem kleinen Kind denn auch noch Zeit für sich selbst? Promiflash hat für euch nachgefragt...

Promiflash traf die 36-Jährige bei der Ernsting's Family Fashion Show. Dabei betonte sie, dass genau solche Events für sie eine kleine Auszeit seien. "Das ist absolute Me-Time. Ich stehe hier, ich habe saubere Klamotten an – keine Krümel, Flecken oder sonst irgendwas. Und ich habe hohe Schuhe und nicht meine gemütlichen Turnschuhe an." Janas persönliche Zeit komme generell aber nicht wirklich zu kurz, sondern verschiebe sich: "Ich genieße dann die ganz innigen Momente mit meiner Kleinen. Zum Beispiel in der Früh, wenn wir uns nach dem Aufstehen noch mal ins Bettchen kuscheln."

Aber mit ihrem Thore nimmt sich Jana trotzdem Zeit für Zweisamkeit. Vergangenes Jahr hatte sie ihren Instagram-Fans beispielsweise von einem Date bei einem Eishockeyspiel berichtet: "Hat richtig gutgetan, auch mal wieder etwas Zeit als Paar zu verbringen. Auch wenn uns dann die Sehnsucht gepackt hat und wir lieber daheim auf dem Sofa den Abend mit dem Babyfon in der Hand ausklingen lassen wollten."

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi im Juni 2023

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann im September 2022

