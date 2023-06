So lernte schwangere Chethrin Schulze ihren Freund kennen

Es war Liebe auf den ersten Blick! Im September 2022 hatte Chethrin Schulze (31) ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Wenig später gab die TV-Bekanntheit bekannt, dass sie mit ihrem Partner Nachwuchs erwartet. Obwohl die werdende Mutter im Netz Einblicke in ihre Schwangerschaft gibt, hielt sie ihren Freund bislang von der Öffentlichkeit fern. Jetzt plaudert Chethrin aus dem Nähkästchen und erzählt, wie sie ihren Liebsten kennengelernt hat.

Gegenüber Bild gibt die 31-Jährige zu, dass es Liebe auf den ersten Blick war. In einer Berliner Bar sah sie ihren Liebsten das erste Mal: "Er kam rein und mir blieb die Luft weg, bei ihm war es genauso. Wir haben uns zunächst nur öfter angeschaut." Als die Blondine sich wenig später auf den Heimweg machen wollte, sprach er sie an. "Er sagte: 'Ich will nicht den größten Fehler meines Lebens machen. Wollen wir uns wiedersehen?'" Anschließend tauschten die beiden Turteltäubchen ihre Nummern aus und blieben in Kontakt. Chethrin wusste direkt: "Das ist er. Der Eine!"

Erst kürzlich sprach die Berlinerin darüber, wie ihr Freund auf die Babynews reagierte. "Ich war so ein bisschen bedrückt, weil ich dachte, wie sage ich ihm das denn jetzt", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Außerdem fügte Chethrin hinzu: "Dann habe ich ihn so angeguckt und meinte: 'Ja, ich glaube, es ging ein bisschen schneller, als wir beide gedacht haben, aber... Ich bin schwanger.' Und dann hat er mich angeguckt und hat übelst gestrahlt übers ganze Gesicht."

Instagram / chethrin_schulze Chethrin Schulze, Mai 2023

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Mai 2023

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

