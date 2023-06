So erzählte Chethrin Schulze ihrem Freund vom Nachwuchs!

So weihte Chethrin Schulze (31) ihren Freund ein. Im September 2022 machte die Influencerin ihre neue Beziehung offiziell. Zusammen mit ihrem Partner erwartet sie nun sogar zum ersten Mal Nachwuchs. Die Freude über das Baby ist groß und die werdende Mama teilt regelmäßig niedliche Updates. Und wie sie ihrem Freund von den süßen Neuigkeiten berichtet, erzählt Chethrin ihren Followern jetzt ausführlich.

Eigentlich stellte Chethrin sich eine große Enthüllung vor, meint sie in ihrer Instagram-Story. Bevor sie ihrem Freund vom Baby erzählte, zog sie sich aber erst zurück. Das verunsicherte ihn wohl so sehr, dass er bei ihrer Rückkehr sogar Tränen in den Augen hatte. Und die Blondine rückte nicht sofort mit der Sprache raus: "Ich war so ein bisschen bedrückt, weil ich dachte, wie sage ich ihm das denn jetzt. [...] Und dann habe ich ihn so angeguckt und meinte: 'Ja, ich glaube, es ging ein bisschen schneller, als wir beide gedacht haben, aber... Ich bin schwanger.' Und dann hat er mich angeguckt und hat übelst gestrahlt übers ganze Gesicht."

Noch bevor sie ihren Freund einweihte, erzählte die Blondine aber ihrer Mama vom Nachwuchs. Ihre Mutter reagierte aber recht entspannt und erinnertet ihre Tochter, dass das nun mal passiere, wenn man nicht verhüte. Als Nächstes rief sie ihre kleine Schwester und ihre Cousine an: "Die beiden sind komplett ausgerastet und haben geheult vor Freude."

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Oktober 2022

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Mai 2023

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Mai 2022

