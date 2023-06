Trotz der Flirtgerüchte: Selena Gomez entfolgt Zayn Malik

Was ist bei Selena Gomez (30) und Zayn Malik (30) los? Im Frühjahr 2023 kamen die ersten Spekulationen auf, dass sich die beiden Musiker daten. Der ehemalige One Direction-Sänger folgt nur wenigen Leuten im Netz und im März war plötzlich auch die Schauspielerin dabei. Danach brachten gemeinsame Bilder und Insiderinfos die Gerüchteküche weiter zum Brodeln. Doch nun entfolgt Selena Zayn auf einmal.

Zumindest ist Zayn unter Selenas Followern bei Instagram nicht mehr zu finden. Der 30-Jährige folgt ihr aber weiterhin. Ob das etwa ein Zeichen dafür ist, dass der angebliche Flirt vorbei ist? Die "Only Murders in the Building"-Darstellerin macht vergangenes Wochenende offenbar einen Rundumschlag und verbannt gleich mehrere Promis aus ihrer Freundesliste auf Social Media: Sie entfolgt auch Zayn Ex Gigi Hadid (28) sowie deren Schwester Bella (26), Sängerin Dua Lipa (27) und Zendaya (26).

Und dabei schien es zwischen Zayn und Selena richtig gut zu laufen. Ein Insider plauderte gegenüber Radar Online aus, dass die US-Amerikanerin total verknallt sei. "Zayn ist definitiv Selenas ultimativer Traummann! Sie will sehen, wo die Dinge sich hinentwickeln", erklärte die Quelle. Die 30-Jährige soll aber schon zu seinen Zeiten der Band One Direction ganz begeistert von ihm gewesen sein.

Selena Gomez im Juni 2023

Zayn Malik bei den Grammy Awards 2018

Selena Gomez bei den Golden Globes 2023

