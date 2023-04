Total verknallt? Zayn Malik ist Selena Gomez' Traummann!

Die Gerüchteküche brodelt weiter! Schauspielerin Selena Gomez (30) und Sänger Zayn Malik (30) bandeln schon seit einigen Wochen miteinander an. Das erste Mal wurden sie im März zusammen bei einem Date gesehen. Zuletzt verriet eine Quelle, dass die beiden Musiker es allerdings langsam angehen lassen wollen. Jetzt verriet ein Insider mehr über die Gefühlslage der beiden und Selenas Sicht auf die Romanze!

Laut Radar Online sollen Zayn und Selena total verknallt sein und die Beziehung zwischen den beiden Megastars intensiver werden. Ein Insider verriet: "Bei den beiden läuft es richtig gut. Zayn ist definitiv Selenas ultimativer Traummann! Sie will sehen, wo die Dinge sich hinentwickeln." Selenas Crush auf Zayn scheint aber nicht superneu zu sein, denn bereits 2012 gab sie zu, ihn aus seiner damaligen Band One Direction am süßesten zu finden.

Viele Fans fragen sich, was wohl Selenas Freundin Gigi Hadid (27) von der Romanze der beiden hält. Das Model war schließlich von 2015 bis Sommer 2021 die Frau an Zayns Seite, 2020 bekamen sie ein Kind zusammen. "Gigi hat ihr eigenes Leben und wünscht den beiden nur das Beste", erklärte der Insider in Bezug auf sie.

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Getty Images Selena Gomez in Paris im Juli 2022

Getty Images Zayn Malik auf der Pre-Grammy-Gala 2018

