Finden Prinz Harry und Herzogin Meghan keine Projekte mehr?

Gehen ihnen die Möglichkeiten aus? 2020 hatten Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) sich dazu entschlossen, ihre royalen Pflichten niederzulegen. Seither leben sie zusammen mit ihren Kindern Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) in den USA. Mit vielversprechenden Deals mit Spotify und Netflix hatten sie sich ihr Einkommen abseits des britischen Palastes gesichert. Doch der Musik-Streaming-Anbieter beendete die Zusammenarbeit bereits. Will nun niemand mehr mit Harry und Meghan zusammenarbeiten?

Radar Online berichtet nun, dass die Sussexes sich aktuell nach neuen potenziellen Deals umsehen. Doch laut einem Insider soll derzeit niemand mit Harry und Meghan zusammenarbeiten wollen – das soll vor allem an dem schnellen Ende der Zusammenarbeit mit Spotify liegen. "Es macht andere Unternehmen darauf aufmerksam, dass die Sussexes vielleicht nicht das sind, was sie von sich behaupten", berichtete die Quelle dazu.

Mit Netflix hat das Ehepaar aktuell noch einen millionenschweren Deal am Laufen. In den vergangenen Tagen waren jedoch Gerüchte aufgekommen, dass auch der Streaming-Gigant die Zusammenarbeit mit Harry und Meghan beenden will. Doch dazu stellte ein Sprecher gegenüber ET klar: "Die Verbindung mit Archewell Productions ist eine, die wir sehr schätzen. [...] Wir arbeiten derzeit an zahlreichen Projekten."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham im Dezember 2017

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

