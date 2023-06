Laura Müller und der Wendler wollen ihren Sohn nicht zeigen!

Das dürfte die Fans enttäuschen! Laura Müller (22) und Michael Wendler (51) gaben im vergangenen Februar bekannt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Jetzt war es endlich so weit: Die OnlyFans-Bekanntheit und der Schlagerstar begrüßten ihren Sohn Rome Aston auf der Welt. Bislang zeigten die Eltern noch keine Schnappschüsse von dem Kleinen – und dabei soll es offenbar auch bleiben: Laura und Michael wollen ihren Nachwuchs aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Obwohl es noch der Medienexperte Jo Groebel (72) für sehr wahrscheinlich gehalten hatte, dass die Wendlers ihr Baby vermarkten werden, trat nun das Gegenteil ein. "Um die Privatsphäre unseres Sohnes zu schützen, haben wir uns entschlossen, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren", stellt die 22-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story klar. Deshalb bittet sie ihre Fans auch darum, diesen Wunsch zu respektieren.

Auch wenn sie ihren Sprössling nicht in der Öffentlichkeit zeigen wollen, ist klar: Laura und der Wendler sind überglücklich. "Unser Baby ist da. Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner, als ich ihn mir immer vorgestellt habe. […] Er ist so ein wunderschönes Baby", hatte die Beauty die Neuigkeit außer sich vor Freude verkündet.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Michael Wendler und seine Laura im März 2020 in Köln

