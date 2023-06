Nick Cannon feiert zweiten Geburtstag von verstorbenem Sohn

Nick Cannon (42) denkt in diesen Tagen besonders an seinen verstorbenen Sohn. Im Juni 2021 hatte der Comedian sein siebtes Kind auf der Welt begrüßt: Gemeinsam mit dem Model Alyssa Scott hatte er sich über den kleinen Zen freuen dürfen. Doch nur fünf Monate später mussten die Eltern die tragische Nachricht verkünden, dass ihr Baby an einem Hirntumor verstorben ist. Auch zwei Jahre später bleibt Zen unvergessen und wird von Nick ausgiebig gefeiert.

Auf Instagram teilt er Einblicke in die Geburtstagsfeier für seinen verstorbenen Sohn. Auf einem Foto sieht man Nick neben einem großen Leuchtschild von Zens Namen und zwischen zahlreichen Freunden sowie Familienmitgliedern am Strand stehen. Zum Gedenken an den kleinen Kämpfer schickten die Feiernden außerdem leuchtende Luftballons in den Nachthimmel. "Ein schwieriger Tag, der zu einer wunderschönen Nacht wurde... Wir werden Zens Licht für immer feiern! Ich liebe dich, mein Sohn", schreibt der Schauspieler dazu.

Auch Mama Alyssa, die inzwischen eine Tochter mit Nick bekommen hat, postet natürlich etwas zum besonderen Tag ihres Sohnes. "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag, Zen. Wenn ich präsent genug bin, wenn ich tue, was sich ehrlich und wahr anfühlt... Irgendwie führt mich der Moment direkt zu dir", gibt sie unter einem Bild an Zens Krankenhausbett Einblicke in ihr Gefühlsleben.

Twitter / NickCannonShow Nick Cannon, Alyssa Scott und Baby Zen

Instagram / nickcannon Nick Cannon am zweiten Geburtstag seines Sohnes Zen, Juni 2023

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott mit ihrem Baby Zen

