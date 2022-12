Nick Cannon wollte ein wenig Lebensqualität für Baby Zen (†)

Nick Cannon (42) trauert um den Verlust seines Sohnes. Im vergangenen Dezember musste der Comedian einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sein kleiner Nachwuchs Zen erlag mit nur fünf Monaten seinem Gehirntumor. Letztes Jahr erzählte Nick bereits, dass er und seine Baby-Mama Alyssa Scott sich gegen eine Chemotherapie entschieden hatten – denn sie wollten Zen nicht unnötig leiden lassen. Nun nannte er einen weiteren Grund, weshalb sie die Behandlung damals ausgeschlossen hatten!

In der Sendung "The Checkup with Dr. David Agus" sprach Nick über die besten Behandlungsmöglichkeiten für seinen Sohn nach der Diagnose eines aggressiven Hirntumors. Nick konnte sich jedoch keine Chemotherapie seines Nachwuchses vorstellen, da Zen den Rest seiner Zeit im Krankenhaus hätte verbringen müssen, wenn er sich der Behandlung unterzogen hätte. Das hätte für die Familie bedeutet, dass er "niemals nach Hause gekommen wäre". Er fügte hinzu: "Von diesem Zeitpunkt an sagten mir die Ärzte, dass mein Kind im besten Fall drei oder vier Jahre alt werden könnte. Ich dachte sofort an seine Lebensqualität". Der Amerikaner verriet, dass er es somit für das Beste hielt, den Kleinen mit seinen Eltern zusammen sein zu lassen.

Nick leidet selbst an der Autoimmunkrankheit Lupus, weshalb er die Behandlung für sein Baby zusätzlich ausgeschlossen hatte. "Ich kenne diese Schmerzen. Zu sehen, dass das einem zwei Monate alten Baby passiert, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass er leidet", erklärter er im Interview mit People.

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott und Nick Cannons Baby Zen

Twitter / NickCannonShow Nick Cannon, Alyssa Scott und Baby Zen

Getty Images Nick Cannon, Comedian

