Riley Keough und Ben genießen Familienausflug mit Tochter!

Die drei genießen ihre Familienzeit! Riley Keough (34) und ihr Ehemann Ben Smith-Petersen gehen seit 2015 als verheiratetes Paar durchs Leben. Aus ihrem Familienzuwachs machten die Enkelin von Elvis Presley (✝42) und ihr Gatte ein ziemliches Geheimnis. Bei Lisa Marie Presleys (✝54) Beerdigung deutete deren Schwiegersohn dann die Babynews an, die wenig später auch bestätigt wurden. Und nun zeigen sich Riley, Ben und ihre Tochter bei einem gemeinsamen Ausflug!

Fotos, die Hollywood Life vorliegen, zeigen das Trio in Calabasas in Kalifornien. Für den Ausflug trug Riley ein lässiges Outfit: Sie kombinierte ein weißes T-Shirt, eine beigefarbene Hose und Sandalen. Den Look rundete die Schauspielerin mit einem Strohhut ab. Ihr Gatte trug ebenfalls ein weißes T-Shirt und eine braune Hose, während ihre Tochter in Rosa gekleidet war. Nach einem Getränk in einem Café ging die Familie noch in ein Lebensmittelgeschäft, um seine Einkäufe zu erledigen.

Wann genau Riley und Ben ihre Tochter auf der Welt begrüßt hatten, ist nach wie vor unklar. In einem Gespräch mit Interview Magazine witzelte die 33-Jährige: "Ich habe noch nie in einem Interview darüber gesprochen. Wollen Sie das exklusiv erfahren? Es wird sich verbreiten." Dennoch gab sie preis, in welchem Jahr ihre Kleine zur Welt gekommen war: "Ich wurde 2022 Mutter." Den genauen Geburtstermin behielt sie allerdings für sich.

Getty Images Ben Smith-Petersen und Riley Keough, Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Riley Keough und Ben Smith-Petersen, Februar 2019

Getty Images Riley Keough, Schauspielerin

