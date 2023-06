Svenja Theißen erlebte bei Zoés Geburt "negative Dinge"

Ein bedeutender Tag wurde für Svenja Theißen zur Belastungsprobe. Vor sechs Jahren nahm die Hamburgerin bei der Datingshow Take Me Out teil und fand dort überraschenderweise in dem Teilnehmer Steve die Liebe ihres Lebens. Inzwischen haben die beiden ein gemeinsames Kind. Doch die Influencerin brachte auch eine Tochter mit dem Namen Zoé in die Beziehung mit. Jetzt erinnerte sich Svenja an den Tag von Zoés Geburt zurück...

"Ihr hattet gefragt, warum ich die Geburt von Zoé mit negativen Dingen assoziere", fing Svenja auf Instagram an, von einer unschönen Erfahrung zu berichten. "Ich bin sehr jung Mama geworden. Ich war 19/ 20. Die Schwangerschaft war tippitoppi bis ich ins Krankenhaus kam, weil ich Schwangerschaftsbeschwerden hatte", erzählte die Mutter. Doch in der Klinik wurde die TV-Bekanntheit nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst.

Die Mitarbeiter gaben Svenja das Gefühl, Vorurteile ihr gegenüber zu haben, weil sie so jung Mama geworden ist. "Am Ende habe ich es allen gezeigt! Es ist reine Einstellungssache. Es gibt kein perfektes Alter, um ein Kind zu bekommen", weiß Svenja heute.

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißens Tochter Zoé

Anzeige

© PicturePeople Fotostudio Svenja Theißen mit ihrem Freund Steve und ihren Kindern

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißens Tochter Zoé

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Svenja sich heute noch an die negativen Erfahrungen von der ersten Geburt erinnert? Nee, sie soll nach vorne blicken! Ja, solche Erlebnisse lassen einen nicht so schnell los. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de