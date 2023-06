Zu gewagt? Kim Kardashian war superfreizügig bei Hochzeit

Da bleibt nichts der Fantasie überlassen! Kim Kardashian (42) ist bekannt dafür, ihre Kurven immer wieder gekonnt in Szene zu setzen. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit postet im Netz regelmäßig heiße Fotos im Bikini oder in Unterwäsche. Auch für die Hochzeit ihrer ehemaligen Assistentin Stephanie Shepherd ließ sich die Unternehmerin nicht lumpen und schmiss sich in einen gewagten Fummel. Kim zeigte sich superfreizügig auf der Feier!

Fotos zeigen die Beauty in einem schwarzen Kleid, das ihren Körper zur Geltung brachte: Das Oberteil bedeckte gerade so ihre Brüste, ein langer Samtrock hingegen verbirgt ihre Beine. In der Mitte hatte das Unterteil des Fummels jedoch einen langen Schlitz, der mit silbernen Verzierungen zusammengehalten wurde – dennoch gab er der Blick auf ihre schwarze Unterwäsche frei. Dazu kombinierte Kim schwarze High Heels mit Schnürungen bis zum Knie. Ihre Haare trug die vierfache Mutter offen.

Ob sich Kim bei ihrem Look von ihrer kleinen Schwester inspirieren ließ? Denn auch Kendall Jenner (27) besuchte bereits eine Hochzeit in einem sehr freizügigen Kleid. Das bestand am Oberkörper nur aus schwarzen Stoffstreifen – darin zeigte sie ebenfalls sehr viel Haut.

MEGA Kim Kardashian, Unternehmerin

MEGA Kim Kardashian, Juni 2023

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Hailey Bieber

