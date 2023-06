"Auseinandersetzung": Darum sagte Cassy GNTM-Moderation ab!

Deswegen war Cassy Cassau nicht im Finale zu sehen. In der 18. Staffel der Modelshow Germany's next Topmodel kämpfte die Tanzlehrerin um den heißbegehrten Sieg. Jedoch ohne Erfolg: Denn die 23-Jährige musste im Laufe der Season ihre Koffer packen. Dennoch sollte Cassy als Backstage-Moderatorin bei der Liveshow dabei sein, doch kurz vorher machte das Nachwuchsmodel überraschend einen Rückzieher. Jetzt erläutert Cassy die Gründe für ihre Absage.

In ihrem YouTube-Video erzählt die Hamburgerin, dass sie von der Produktion zwar ein Skript erhalten hatte, jedoch ihr eigenes Ding daraus hatte machen sollen. "Ich habe das Skript umgeschrieben und das wurde auch so angenommen von allen, die daran beteiligt waren", stellt Cassy klar. Doch nur zwei Tage vor der großen Liveshow sei ihr Text erneut umgeändert worden. "Das war dann nicht mehr ich selbst und ich hatte das Gefühl, dass man mir das nimmt, was mich ausmacht", erklärt das Model. Anschließend habe sie sich gegen die Moderation entschieden.

Außerdem berichtet Cassy von einer weiteren unangenehmen Situation. Bereits vor dem Finale wurde ein Backstage-Video gedreht, indem die Beauty die Moderation übernahm. Doch anschließend sei der Clip nicht genehmigt worden, der Grund dafür: Cassys freizügiges Outfit. "Alle Werte, für die ich stehe, wurden mir da genommen", stellt sie klar.

Instagram / cassyccassau Cassy Cassau, Ex-GNTM-Kandidatin

ProSieben/Sven Doornkaat Cassy Cassau bei "Germany's next Topmodel" 2023

Instagram / cassyccassau Cassy Cassau, GNTM-Teilnehmerin

