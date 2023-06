Chrissy Teigens viertes Kind: Diese Promis gratulieren!

So sieht prominente Unterstützung aus! Das Model Chrissy Teigen (37) und der Sänger John Legend (44) verkündeten vor Kurzem große Neuigkeiten: Eine Leihmutter hatte ihr viertes Baby, den kleinen Wren Alexander Stephens, zur Welt gebracht. Unter dem Post der stolzen Vierfachmama finden sich schon jetzt zahlreiche Glückwünsche, unter anderem auch von prominenten Kollegen. Diese Stars gratulieren Chrissy und John zum Familienzuwachs!

Auf Instagram teilte das Model vor Kurzem die frohe Botschaft mit ihren Followern. Schon jetzt finden sich tausende Kommentare unter dem Post, die unter anderem von Promis stammen. Talk Show-Moderatorin Ellen DeGeneres (65) lässt verlauten: "Ein vierfaches Hoch auf Wren Alexander!" Modelkollegin Lily Aldridge (37) schreibt: "So schön, herzlichen Glückwunsch an euch alle!" Die frischgebackene Mama Jessie J (35) möchte Chrissy wissen lassen: "Dieser Post und diese Hormone. Freudentränen. Ich freue mich so für euch!" Auch die Schauspielerin Mandy Moore (39) und der Skandal-Blogger Perez Hilton (45) lassen ihre Anteilnahme verlauten.

Im Rahmen der Baby-News hatte Chrissy von ihrem emotionalen Weg nach einer Fehlgeburt im Jahr 2020 erzählt. Im Abstand weniger Monate hatte das Model sowohl eine eigene Schwangerschaft sowie die Befruchtung einer Leihmutter in die Wege geleitet. Nachdem beide Vorhaben geglückt waren, können sie und John sich nun über zwei Babys innerhalb eines halben Jahres freuen.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigens Sohn Wren Alexander Stephens

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Tochter Esti

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren Kindern und ihren Nannys

