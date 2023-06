Nach Vorwürfen: Kevin Spacey erscheint grinsend vor Gericht

Kevin Spacey (63) kann sich das Grinsen nicht verkneifen. Und das, obwohl der House of Cards-Schauspieler in sieben Fällen der Körperverletzung und des sexuellen Übergriffs beschuldigt wird. Die Vorfälle sollen sich zwischen 2001 und 2013 ereignet haben. Kevin plädierte in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Heute muss sich der Hollywoodstar erneut vor Gericht verantworten. Bei seiner Ankunft lächelte er in die Kameras.

Kevin wurde bei seiner Ankunft am Southwark Crown Gericht von Paparazzi abgelichtet. Der 63-Jährige lächelte, winkte der Menschenmenge vor dem Platz zu und grüßte sie mit "Guten Morgen". Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe und des bevorstehenden Gerichtsprozesses machte der Schauspieler laut The Sun einen entspannten Eindruck.

Im Januar bekannte sich der Star der Körperverletzung, drei Fällen sexueller Nötigung und einem Fall der Veranlassung einer Person zu sexuellen Aktivitäten ohne Einwilligung nicht schuldig. "In dem Moment, in dem diese Dinge genau untersucht werden, fallen sie in sich zusammen", erklärte Kevin erst kürzlich gegenüber dem Zeit-Magazin.

Getty Images Kevin Spacey auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung

Getty Images Kevin Spacey auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung

Getty Images Kevin Spacey im Oktober 2022 in New York City

