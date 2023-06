"Ruby taucht ab"-Synchronsprecherin: So wars für Lana Condor

Lana Condor (26) sammelt neue Erfahrungen! Die US-amerikanische Schauspielerin wurde an der Seite von Noah Centineo (27) in der Buchverfilmung von To All the Boys I’ve Loved Before bekannt. Ihr Verlobter Anthony De La Torre (29) stärkt ihr dabei stets den Rücken und ist ihr sicherer Hafen. Stolz dürfte er ohnehin auf sie sein, denn Lana probierte sich in dem Animationsfilm "Ruby taucht ab" als Synchronsprecherin. Promiflash hat sie verraten, wie es ihr gefallen hat!

Im Interview mit Promiflash plauderte Lana ein wenig darüber, wie es für sie war, mal im Synchronstudio zu stehen. "Ich denke, dass Synchronisieren sehr viel schwieriger als das Schauspielern ist. [...] ich war in einem dunklen Raum. Meiner Meinung nach muss man seine Vorstellungskraft da [...] sehr viel mehr nutzen", verriet sie. Es sei gar nicht so einfach für sie gewesen, da sie eine Schauspielerin sei, die sich sehr durch ihre Mimik und Gestik ausdrücke.

Für ihre Rolle habe Lana sich nicht großartig vorbereitet. Sie habe einfach versucht, direkt loszulegen. "Das ist eine langweilige Antwort, aber ich habe das Skript ein paar Mal gelesen und habe überlegt, wie ich als Lana in diesen Situationen reagieren würde", erklärte die 26-Jährige Promiflash abschließend.

Anzeige

Instagram / lanacondor Lana Condor im Februar 2022

Anzeige

© 2023 DreamWorks Animation Lana Condor im Synchronstudio

Anzeige

Getty Images Lana Condor und Anthony De La Torre im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de