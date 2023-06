Am Flughafen: Margot Robbie gleicht ihrer "Barbie"-Rolle!

Margot Robbie (32) ist mit ihrer neuesten Filmrolle wohl eins geworden! Die Schauspielerin ist gemeinsam mit Ryan Gosling (42) in die Welt der kultigen Puppen Barbie und Ken eingetaucht: Im Juli wird die Realverfilmung von "Barbie" über die Kinoleinwände der ganzen Welt flimmern. Wie gut die Blondine zu ihrer Rolle passt, stellt sie jetzt unter Beweis: Margot wurde am Flughafen gesichtet und sieht aus wie das Ebenbild einer Barbiepuppe!

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Ackerley (33) ist die Schauspielerin in Australien eingetroffen. Für den Flug hat sie sich ganz schön herausgeputzt: Die Blondine trug eine hellbeige Hose, ein weißes Crop-Top und einen pinken, karierten Blazer. Den Look wertete sie mit einer runden Sonnenbrille, einer schwarzen Handtasche und passenden Pumps auf. In diesem Outfit stolzierte sie über das Flughafengelände, wobei sie ihren pinkfarbenen, zweiteiligen Koffer hinter sich herzog – und Barbie damit zum Verwechseln ähnlich sah!

Das ist aber nicht da erste Mal, dass Margot wie das Ebenbild der Kultpuppe aussieht. So zierte sie im Mai das Cover der Vogue in einem rosafarbenen Satinkleid von Versace, das mit Blümchen verziert war. "Margot Robbie – Barbies Sommer", hatte der Titel des Beitrags gelautet.

Action Press / Backgrid Margot Robbie in Australien im Juni 2023

Action Press / Backgrid Margot Robbie im Juni 2023

ActionPress Margot Robbie als Barbie im Film "Barbie"

