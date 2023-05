"Barbie" Margot Robbie strahlt in Pink auf berühmtem Cover!

Margot Robbie (32) rockt in Pink! Die Blondine schlüpft in der ersten Realverfilmung von Barbie in die Hauptrolle der kultigen Puppe. Schon im Juli kommt der langersehnte Film in die Kinos. "Lala Land"-Star Ryan Gosling (42) spielt Barbies Freund Ken. Die ersten Trailer verraten schon, dass der Streifen bunt und schrill werden wird. Jetzt überzeugt Margot auf diesem berühmten Titelblatt im Look der Reallife-Barbie!

Die Schauspielerin ziert das Vogue-Cover der Sommerausgabe 2023 in einem rosafarbenen Satinkleid von Versace. Auf dem süßen Dress sind mehrere Blumenapplikationen angebracht. "Margot Robbie – Barbies Sommer", steht groß auf dem pinken Titelblatt der Luxuszeitschrift. Auch auf den anderen Fotos, die für die Ausgabe geshootet wurden, sieht Margot aus wie eine richtige Barbiepuppe. Egal ob ihm Cowgirl-Look, als Astronautin oder in schicken Designerkleidern – der Filmstar macht in allen Kostümen eine gute Figur.

Gleich in der ersten Szene des Trailers zu "Barbie" schlüpft Margot in eines der bekanntesten Outfits der Puppe. Sexy und mit einem breiten Grinsen posiert sie in einem schwarz-weiß gestreiften Badeanzug im Stil der 50er-Jahre. In diesem Fummel wurde die Spielfigur 1959 berühmt, wie Hollywood Life erklärt. Die allererste Barbiepuppe kam in genau dem Look auf den Markt, den Margot im Trailer trägt. Eine Hommage an das seit Jahrzehnten beliebte Spielzeug.

Getty Images "Ken"-Darsteller Ryan Gosling und "Barbie"-Darstellerin Margot Robbie

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Getty Images Margot Robbie in Sydney, Australien 2023

