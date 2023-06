Besorgt: Diese Stars wünschen Madonna eine schnelle Genesung

Diese Stars melden sich zu Wort. Mit Hits wie "Like A Virgin" oder "Material Girl" gehört Madonna zu den absoluten Megastars und begeistert Tausende Fans auf der ganzen Welt. Doch am Samstag dann die schockierenden Nachrichten: Die Sängerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Wenig später bestätigte ihr Manager Guy Oseary im Netz, dass sie an einer schweren bakteriellen Infektion erkrankt sei, die einen tagelangen Aufenthalt auf der Intensivstation erfordert. Unter seinem Post widmen einige Stars der Sängerin nun rührende Worte.

"Kümmere dich gut um unsere Königin", kommentierte die Sängerin Michelle Visage (54) unter dem Instagram-Beitrag des Managers, während die Schauspielerin Rosanna Arquette (63) schrieb: "Ich sende ihr Liebe und gute Lichtschwingungen für eine gute Genesung." Und auch Rita Wilson (66) meldete sich zu Wort: "Ich sende Madonna meine Gebete für eine baldige Genesung."

Guy stellte in seinem Post klar, dass die Mutter von sechs Kindern voraussichtlich "vollständig genesen" werde und sich ihr "Gesundheitszustand verbessert". Dennoch fügte er hinzu, dass sie "immer noch in ärztlicher Behandlung" sei. Madonnas Tour werde aus diesem Grund vorerst ausgesetzt.

Getty Images Madonna, Sängerin

Getty Images Madonna, Februar 2023

Getty Images Madonna im Juli 2009

