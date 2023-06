Bewusstlosigkeit: Madonna wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Wie geht es Madonna (64)? Die US-amerikanische Sängerin ist ein Megastar. Mit Hits wie "Like a Virgin" oder "Material Girl" gewann die Musikerin über Jahre eine Menge Fans für sich. In der letzten Zeit machte sich ihre aufmerksame Community jedoch wegen ihrer zahlreichen Schönheitsoperationen Sorgen um die Sängerin. Doch wie steht es wirklich um ihre Gesundheit? Am Samstag wurde Madonna in ein Krankenhaus eingeliefert.

Laut Page Six kam Madonna am vergangenen Samstag in eine Klinik in New York City, weil sie bewusstlos aufgefunden wurde. In dem Krankenhaus wurde die 64-Jährige auf der Intensivstation wohl mindestens eine Nacht lang intubiert, bevor der Schlauch entfernt wurde. Jetzt sei sie wieder wach und erhole sich von den Strapazen. Ihre Tochter Lourdes Leon (26) soll ihr nicht von der Seite gewichen sein. Grund für den Klinikaufenthalt sei seine schwere bakterielle Infektion gewesen.

Madonnas Manager Guy Oseary äußert sich in einem Instagram-Posting zu dem aktuellen Zustand der US-Amerikanerin: "Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, aber sie ist immer noch in ärztlicher Behandlung. Es wird eine vollständige Genesung erwartet." Außerdem berichtete Guy, dass Madonnas geplante Tour, die am 15. Juli beginnen sollte, jetzt verschoben werde.

