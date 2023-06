Entfacht Kelly Clarksons Umzug den Sorgerechtsstreit neu?

Kelly Clarksons (41) Umzug könnte sie teuer zu stehen kommen. 2020 hatte die "Because Of You"-Interpretin nach rund sieben Jahren Ehe die Scheidung von Brandon Blackstock (46) eingereicht. Rund ein Jahr lang lieferte sich das Ex-Paar vor Gericht einen erbitterten Kampf. Letztendlich bekam die Sängerin das primäre Sorgerecht für ihre beiden gemeinsamen Kids zugesprochen. Brandon müsse sie im Gegenzug Unterhalt zahlen. Doch mit ihrem Umzug nach New York könnte Kelly den Sorgerechtsstreit erneut entfachen!

Wie Radar Online berichtet, müsse die 41-Jährige derzeit rund 137.000 Euro Ehegattenunterhalt und über 41.000 Euro Kindergeld an ihren Ex bezahlen. Zudem stehe Brandon einmal im Monat Besuch von seinen Kids zu. Doch das werde durch den Umzug erschwert. Wie ein Insider verrät, könnte das für Kelly daher ziemlich teuer werden. "Brandon kann von Kelly verlangen, dass sie seine Flüge nach New York bezahlt, um River Rose und Remy zu sehen und auch, dass sie die Rechnungen für einen Aufenthalt in einem schicken Hotel übernimmt", äußert die Quelle.

Doch warum zog die Sängerin überhaupt aus Los Angeles weg? "Ich wollte dort von Anfang an nicht leben. Es gab nur mich und meine Kinder dort, während der Rest meiner Familie an der Ostküste lebte", erklärte sie erst kürzlich in der "Today Show". Kelly habe sich einfach einsam gefühlt.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson bei den Grammy Awards 2018

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson, Popstar

