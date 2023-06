Kein Wort über Madonna: Freund Josh teilt Beitrag vom Boxen

Kümmert sich Josh Popper (30) etwa nicht um seine Freundin Madonna (64)? Eigentlich wollte die Queen of Pop in wenigen Tagen auf große Tour gehen. Doch dann hatten besorgniserregende Neuigkeiten die Runde gemacht: Am vergangenen Samstag wurde Madonna bewusstlos aufgefunden, anschließend kam sie in ein Krankenhaus. Ihr Freund Josh meldete sich bis jetzt nicht zu dem Vorfall zu Wort – er teilt stattdessen Beiträge vom Boxen!

Kurz nachdem der Krankenhausaufenthalt seiner Partnerin öffentlich bestätigt geworden war, teilte der 30-Jährige einige Aufnahmen vom Boxen auf Instagram. "Gib dir selbst die Erlaubnis, ein großes Leben zu leben. Tritt in die Rolle, für die du bestimmt bist. Hör auf, dich kleinzumachen. Du bist für größere Dinge bestimmt", schrieb Josh zu den Schnappschüssen und bedankte sich zudem bei seinem Team und bei seiner Familie für die Unterstützung. Madonna erwähnte er dabei allerdings nicht.

Möchte sich der Boxtrainer nicht zu Madonnas Zustand äußern oder darf er es schlichtweg nicht? Wie ein Insider gegenüber RadarOnline berichtet hatte, habe sich die 64-Jährige erst öffentlich mit Josh gezeigt, nachdem dieser ihr seine Verschwiegenheit vertraglich zugesichert hatte: "Die wichtigste Regel beim Daten von Madonna ist, dass man nicht über Madonna spricht. Niemand hat mehr Kontrolle über ihr Image als sie selbst."

Instagram / _joshpopper Madonna und Josh Popper im Februar 2023

Instagram / _joshpopper Josh Popper, Boxer

Instagram / madonna Madonna und Josh Popper im Jahr 2023

