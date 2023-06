Sorge um Madonna: Kinder rechneten mit dem Schlimmsten

Am Mittwoch machten besorgniserregende Neuigkeiten von Madonna (64) die Runde! Die US-amerikanische Popsängerin war am Wochenende bewusstlos aufgefunden und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort war die "Like A Prayer"-Interpretin aufgrund einer schweren bakteriellen Infektion auf der Intensivstation behandelt worden. Mittlerweile befindet sich die Musikerin zwar wohl auf dem Weg der Besserung, verbleibt aber in der Klinik. Madonnas Kinder gingen in den vergangenen Tagen allerdings bereits von dem Schlimmsten aus.

Ein Insider aus dem Umkreis der Sängerin berichtet jetzt gegenüber DailyMail von dieser schwierigen Zeit. "In den letzten Tagen wusste niemand so recht, in welche Richtung sich die Sache entwickeln würde, und ihre Familie war auf das Schlimmste vorbereitet", erklärt der Promi-Experte und verdeutlichte den Ernst der Lage: "Jeder hat geglaubt, dass wir sie verlieren könnten." Aus diesem Grund sei die Familie auch erst einige Tage später mit dem Gesundheitsupdate an die Öffentlichkeit gegangen.

Madonnas Söhne Rocco Ritchie (22) und David Banda (17) wurden inzwischen erstmals seit den Schlagzeilen in New York City gesichtet. Auf Bildern, die unter anderem The Sun vorliegen, sind der 22-Jährige und der 17-Jährige auf dem Weg zum Apartment ihrer Mutter – und dabei ist ihnen der Stress und die Sorgen der vergangenen Tage deutlich anzusehen.

Instagram/madonna Madonna mit ihren Kindern, 2022

Getty Images Madonna im Februar 2023

Getty Images Rocco Ritchie im Juni 2022

