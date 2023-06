Nach Zahn-OP: Diesen Eingriff plant Arielle Rippegather nun

Arielle Rippegather (32) hat noch nicht genug! Die ehemalige DSDS-Kandidatin unterzog sich im März 2021 einer geschlechtsangleichenden Operation. Doch das sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Influencerin auf einem OP-Tisch lag. Seitdem hat die Blondine schon zahlreiche Beauty-Eingriffe hinter sich. Kürzlich ließ sie sich in der Türkei die Zähne machen. Jetzt gibt Arielle zu: Sie steht schon in den Startlöchern für den nächsten Schönheitseingriff.

"Ich plane eine weitere Brust-OP, weil ich damit noch nicht zufrieden bin. Ich mag meine Brüste jetzt trotzdem, ich hätte sie gerne nur ein bisschen größer", enthüllt Arielle im Interview mit Promiflash. Wann genau die Ex-Freundin von Veron Didi die Operation plant, erzählte sie jedoch nicht. Im November 2019 unterzog sich Arielle erstmals einer Brustoperation.

Ihr Äußeres lässt sich die ehemalige #CoupleChallenge-Kandidatin auch ganz schön was kosten. In der Türkei zahlte sie zum Beispiel für ihre Zähne im Dental Centre Turkey eigenen Angaben zufolge "zwischen 4.000 und 7.000 Euro". In der Klinik hat Arielle Kronen eingesetzt bekommen. "Ich bin sehr zufrieden. Sie sind mir ein Tick zu hell, das habe ich aber bewusst gemacht, weil die Zähne mit der Zeit immer dunkler werden. Ich steh ja auch auf ein bisschen mehr Künstlichkeit", erzählte sie Promiflash nach dem Eingriff.

Dental Centre Turkey Arielle Rippegather

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather

Dental Centre Turkey Arielle Rippegather nach ihrer Zahn-OP

