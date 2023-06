Nikki Reed und Ian Somerhalder begrüßen Baby Nummer zwei

Sie schweben im Baby-Glück! Die Schauspieler Nikki Reed (35) und Ian Somerhalder (44) sind bereits seit 2015 verheiratet und inzwischen Eltern einer fünfjährigen Tochter. Erst Anfang des Jahres teilten sie mit ihrer Community, dass ihre Familienplanung nach Baby Nummer eins allerdings noch nicht beendet sei. Und wie die stolze Mama jetzt in den sozialen Medien berichtet, darf sich Töchterchen Bodhi Soleil wohl ab sofort als große Schwester beweisen. Das Paar begrüßt jetzt seinen neuesten Familienzuwachs.

"Vor ein paar Wochen haben wir unseren Sohn an einem der schönsten Tage in meinem Leben willkommen geheißen", schreibt Nikki in ihrer Instagram-Story. Hinzu fügt die 35-Jährige dem einen Schnappschuss, welcher ihr Söhnchen dabei zeigt, wie er Mamas Finger fest umklammert. Wie die Twilight-Darstellerin weiter verrät, habe die Geburt "zu Hause im Wasser" stattgefunden. "Von so viel Liebe umgeben, hat sich mein Herz in einem Augenblick verdoppelt", schreibt sie sichtlich berührt.

Erst vor wenigen Wochen hatte Nikki ihren runden Babybauch auf ihrem Instagram-Profil präsentiert. Zu ihrem damaligen 35. Geburtstag teilt sie ein Foto, auf dem sie inmitten der Natur und völlig nackt seitlich zur Kamera steht. "Danke euch allen für die Geburtstagsliebe. [...] Dieses Jahr stand ganz im Zeichen der Manifestation", schrieb sie zu dem Beitrag.

Instagram / iansomerhalder Nikki Reed und Ian Somerhalder im Juli 2021

Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder und Nikki Reed mit ihrer Tochter Bodhi

Instagram / nikkireed Nikki Reed im Mai 2023

