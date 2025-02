Ian Somerhalder findet Hollywood-Balance auf Bauernhof

Ian Somerhalder (46) hat in einem Interview mit Fox News Digital verraten, dass das Leben auf seinem Bauernhof ihm die Balance gebe, die er in Hollywood nicht finden konnte. Gemeinsam mit seiner Frau, der Schauspielerin Nikki Reed (36), ihren beiden Kindern sowie fast 20 Tieren lebt der Vampire Diaries-Star seit 2019 auf einem idyllischen Anwesen fernab der Großstadt. Dort widmet sich die Familie dem Anbau von Kräutern wie Rosmarin und Lavendel und der Pflege von Kühen, Mini-Eseln und Ziegen. "Es ist viel Arbeit, aber es gibt mir ein Gefühl von Balance", erklärt der Schauspieler.

Ian, der ursprünglich in Louisiana aufgewachsen ist, betont, dass er mit diesem Lebensstil zu seinen Wurzeln zurückgefunden habe. Die Familie, die erst vor wenigen Jahren das hektische Los Angeles hinter sich gelassen hat, genieße es, durch die Natur zu streifen und frisches Obst sowie Gemüse direkt aus dem Boden zu ernten, wie er weiter erzählt. Für den Schauspieler sei das Leben auf dem Land ein wichtiger Beitrag zur Gemeinschaft – auch wenn urbane Regionen dies oft unterschätzen würden: "Die Produkte, die von Landwirten kommen, sind eine Bereicherung für alle." Neben seiner Leidenschaft für das Landleben führt er weiterhin sein Whiskey-Unternehmen "Brother's Bond", das er gemeinsam mit seinem "Vampire Diaries"-Kollegen Paul Wesley (42) gegründet hat.

Die Entscheidung, sich aus Hollywood zurückzuziehen, war für Ian ein bewusster Schritt, um sich auf Familie und neue Projekte zu konzentrieren. Sein Kollege Paul ist ihm dabei offensichtlich eine große Stütze geblieben. Die beiden Schauspieler, die durch ihre enge Freundschaft verbunden sind, teilten schon in ihrer Serienzeit eine Vorliebe für Bourbon Whiskey – die Inspiration zur Gründung ihres Unternehmens. Nikki, die durch die Twilight-Filme bekannt wurde, unterstützt ihren Ehemann tatkräftig und schwärmte erst vor Kurzem von ihrem harmonischen Familienleben. Während Ian früher oft in Anzug und Kostüm über Bildschirme flimmerte, ist er heute auf seiner Farm meist in Cowboy-Stiefeln anzutreffen – eine Wandlung, die ihn glücklicher mache.

Getty Images Ian Somerhalder bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / nikkireed Nikki Reed, Bodhi Soleil Reed Somerhalder und Ian Somerhalder, 2018

