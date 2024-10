Ian Somerhalder bereut sein Verhalten am Set von "Lost"

Ian Somerhalder (45), bekannt für seine Rolle als Boone Carlyle in der 2000er-Jahre Erfolgsserie "Lost", hat kürzlich sein Verhalten am Set reflektiert. Der Schauspieler gab zu, dass er in jungen Jahren nicht immer professionell gehandelt und sich einige Fehltritte erlaubt habe, darunter Unpünktlichkeit und ständiges Gemecker. In einem Interview mit People berichtete Ian, dass er einmal so müde vom Vorabend gewesen sei, dass er seinen Wecker verschlafen habe und deshalb verspätet zum Set gekommen sei. "Das ist so ziemlich das Schlimmste, was ich gemacht habe", fügte er hinzu.

Seine Figur Boone starb als einer der ersten Lost-Charaktere, nachdem sie sich beim Versuch, ein Funkgerät aus einem abgestürzten Flugzeug zu bergen, schwere innere Verletzungen zugezogen hatte. Trotz seines frühen Ausscheidens tauchte Boone in späteren Episoden der Serie einschließlich des umstrittenen Finales erneut auf. Maggie Grace (41), die Boones Schwester Shannon Rutherford verkörperte, sprach mit der Zeitschrift ebenfalls über ihre Serienzeit und bezeichnete ihren frühzeitigen Ausstieg als "den schlimmsten Herzschmerz" ihrer Karriere. Neben Maggie und Ian gehörten unter anderem Matthew Fox, Evangeline Lilly (45) und Dominic Monaghan (47) zum Star-Ensemble von "Lost".

Nach seinem Ausstieg bei "Lost" feierte Ian große Erfolge mit der Rolle des Vampirs Damon Salvatore in der Serie Vampire Diaries, die er von 2009 bis 2017 spielte. Die Serie bescherte ihm weltweite Bekanntheit und eine loyale Fangemeinde. Privat fand der 45-Jährige sein Glück mit der Schauspielerin Nikki Reed (36), bekannt aus der Twilight-Saga, mit der er seit 2015 verheiratet ist. Gemeinsam haben sie zwei Kinder und teilen ihre Liebe zur Natur auf ihrer Farm abseits des Medienrummels.

Frederick M. Brown / Getty Images Maggie Grace bei der Oscar Viewing Party 2016

Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder und Nikki Reed mit ihrer Tochter Bodhi

