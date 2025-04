Ian Somerhalder blickt auf seine Kindheit in Armut zurück

Ian Somerhalder (46) hat offen über seine Kindheit gesprochen und dabei überraschende Details verraten. Der ehemalige Schauspieler, der sich als Damon in Vampire Diaries an der Seite von Nina Dobrev (36) und Paul Wesley (42) in die Herzen der Fans spielte, wuchs in ländlicher Umgebung im US-Bundesstaat Louisiana auf und musste früh lernen, mit weniger auszukommen. "Wir waren superarm, aber wir waren trotzdem reich", erklärte Ian im Gespräch mit Fox News. Sein Alltag war geprägt von bescheidenen Verhältnissen, aber auch von einer Fülle an Natur und Lebensmitteln. Er erinnerte sich an die Schuppen voller Louisiana-Blaukrebse, Golf-Shrimps und frischer Fische, mit denen er aufwuchs. "Ich rede von frischem Thunfisch und all dem guten Zeug", schwärmte er.

Besonders eine Anekdote aus den 1990er-Jahren ist Ian dabei deutlich im Gedächtnis geblieben. Eines Tages stellte er fest, dass die Dinge, die in seiner Familie selbstverständlich schienen, enormen Wert hatten. "Du gehst in ein Restaurant, selbst 1994, und bestellst ein Dutzend Blaukrebse oder Austern, und es kostet 87 Euro. Und ich dachte: 'Ich habe Tausende davon in den Gefrierschränken.'" Trotz des finanziellen Mangels fühlte sich Ian durch seine Kindheit bereichert und hob hervor, wie ihn die kulturellen Werte und die Verbundenheit zur Natur prägten. Sein Vater lehrte ihn zudem, wie wichtig es sei, die Natur im Gleichgewicht zu halten: "Wenn du mehr nimmst, als du gibst, verlieren wir. Die Natur regeneriert sich immer, aber wir verlieren."

Heute, als gefeierter Schauspieler und ehemaliges Gesicht von Versace, nutzt Ian seine Plattform häufig, um auf Umwelt- und Naturschutzthemen aufmerksam zu machen. Seine bodenständigen Wurzeln spielen dabei bis heute eine wesentliche Rolle. In Interviews betont er immer wieder die Werte, die ihm sein Vater mitgegeben hat, und wie sehr ihn das Leben in der Natur geprägt hat. Privat scheint sich der ehemalige Serienstar und Frauenschwarm ebenfalls auf das Wesentliche zu besinnen: "Ich habe vor etwas mehr als vier Jahren mit der Schauspielerei aufgehört, um meine Kinder großzuziehen, mein Geschäft aufzubauen und diese Filme auf den Markt zu bringen", sagte Ian, der mit seiner Frau Nikki Reed (36) zwei Kinder hat, E! News im November 2023 anlässlich der Veröffentlichung des Dokumentarfilms "Kiss the Ground", der 2020 Premiere feierte.

Getty Images Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Paul Wesley, "The Vampire Diaries"-Stars

Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder im Januar 2020

