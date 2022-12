Neu-Mama Denise Mski offen: So läuft ihre Beziehung mit Oday

Denise Mski (22) gibt ganz private Einblicke! Die Beauty ist vor Kurzem erstmals Mama geworden. Den Vater ihres Kindes zeigte die Influencerin erst spät in ihrer Schwangerschaft. Mittlerweile gehört Oday, wie ihr Partner heißt, schon fast zu ihrem täglichen Content dazu. Er schwärmte auch schon total von Töchterchen Malia Hana im Netz. Nun ging es aber um die Beziehung der beiden: So läuft es bei Denise und Oday in der Liebe!

In ihrer Instagram-Story ging sie nun darauf ein, ob das Paar auch mal streiten würde. "Wir sind beide zwei Sturköpfe. Zicken uns ab und zu mal an oder diskutieren, aber können nie lange sauer aufeinander sein", erklärte Denise und betonte, dass das auch vollkommen normal sei. Ihr sei bewusst, dass man auf Social Media nur das Schöne zeigt: Denkt dran, dass ihr immer nur einen kleinen Bruchteil unseres Lebens seht."

Jedoch steht auch fest: Denise und Oday sind total glücklich miteinander! "Unsere Beziehung ist absolut gesund und wunderschön. Ich bin sehr glücklich", stellte sie klar. Außerdem offenbarte sie noch ein anderes spannendes Detail – den Ablauf ihrer Beziehung: "Wir sind zusammengekommen und kurze Zeit später bin ich schwanger geworden."

Instagram / denise.mski Influencerin Denise Mski im Oktober 2022

Instagram / denise.mski Bloggerin Denise Mski (r.) mit ihrem Partner Oday

Instagram / denise.mski Denise mit ihrem Partner Oday

