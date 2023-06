So schön schwanger! Ann-Kathrin und Mario Götze strahlen

Ihr Glück ist kaum zu übersehen! Ann-Kathrin (33) und Mario Götze (31) werden erneut Eltern. Ein paar Monate konnten das Model und ihr Kicker die Schwangerschaft privat genießen. Doch wenige Wochen nachdem ein Insider die News ausgeplaudert hatte, bestätigten sie es dann auch selbst offiziell. Mittlerweile offenbarte die Influencerin, dass sie schon im sechsten Monat sei. Nun zeigen sich die werdenden Eltern total happy im Netz!

Via Instagram teilt die 33-Jährige einen süßen Schnappschuss zusammen mit ihrem Ehemann. Das Paar posiert vor einer malerischen Kulisse. Dabei sieht Mario seine Liebste total verliebt an – Ann-Kathrin präsentiert ihren Babybauch in einem hautengen schwarzen Zweiteiler. Dass sie bis über beide Ohren strahlen, entgeht ihren Followern selbstverständlich nicht.

"Ihr zwei", "Dreamteam" oder auch "Wie er sie ansieht, ein Blick sagt mehr als 1000 Worte", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare unter dem Posting. Vor wenigen Tagen durfte Ann-Kathrins Community ihr Fragen zur Schwangerschaft stellen – die werdende Zweifachmama verriet: "Ich mag es, früh über das Geschlecht Bescheid zu wissen, um einen niedlichen Namen und Kleidung auszusuchen. Klassische Gender-Reveals mag ich persönlich allerdings nicht."

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze, Model

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze im September 2022

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze im Juni 2023

