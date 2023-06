Angst vor Krankheiten: Kader Loth desinfiziert ihren Isi!

Isi muss mit seiner Liebsten Kader Loth (50) so einiges aushalten! In den vergangenen Jahren begeisterte die Reality-TV-Queen ihre Fans mit zahlreichen Formaten: So sah man das Realitysternchen unter anderem im Dschungelcamp oder im Sommerhaus der Stars. Aktuell lassen sich die TV-Bekanntheit und ihr Partner aber für B:REAL – Echte Promis, echtes Leben von der Kamera begleiten. Im Promiflash-Interview plauderten Kader und Isi nun über ihr Leben hinter verschlossener Tür – und offenbarten die ein oder andere Macke!

Im Zuge der Dreharbeiten des neuen TV-Formats sprachen die 50-Jährige und ihr Liebster mit Promiflash über ihre ganz persönlichen Eigenheiten – und verrieten, dass Kader ein großes Faible für Hygiene hat: "Bei uns zu Hause gibt es eine Ordnung: Wenn er nach Hause kommt, müssen die Hände gewaschen werden, Mund muss gespült werden." Das regelmäßige Desinfizieren von Händen und Handy ist dementsprechend auch ein Muss. Während Isi die Prozedur als "anstrengend" empfindet, erinnert Kader ihn gerne tagtäglich daran. "Weil dann steckt er mich ja an", erklärte sie außerdem.

Obwohl Isi von den Eigenheiten seiner Partnerin ein wenig genervt ist, hat er noch große Pläne mit Kader: Der Juwelier möchte mit ihr noch einmal vor den Altar treten! "Ich will ihr noch mal einen Heiratsantrag machen. Richtig schön in Weiß, mit einer kleinen Gruppe in Berlin", verriet Isi in einer Folge von "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben".

Anzeige

Instagram / kader_loth Kader Loth im Juli 2023

Anzeige

ActionPress Kader Loth und Ismet Atli im Januar 2023 in Berlin

Anzeige

Instagram / ismetatli_official Ismet Atli, ehemaliger "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de