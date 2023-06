Nach Flirt mit Yasin: Ist Christina Dimitriou vergeben?

Hat sie jemanden an ihrer Seite? Christiana und ihr Ex-Partner Aleksandar Petrovic (32) nahmen im Jahr 2022 bei der dritten Staffel von Temptation Island V.I.P. teil. Das ehemalige #CoupleChallenge-Pärchen bestand den Treuetest jedoch nicht – Aleks verliebte sich in die Verführerin Vanessa Nwattu. Nach dem Beziehungsaus wurde Christina dann mit TV-Casanova Yasin Mohamed (32) Hand in Hand gesichtet. Jetzt klärte Christina über ihren aktuellen Beziehungsstand auf.

"Ich bin solo", gab die 31-Jährige bei einer Frage-Antworten-Runde in ihrer Instagram-Story zu. Ob sie auf der Suche nach einem Partner ist, darüber ist sie noch unentschlossen: "Ich bin aber auf der Suche – nein, ich bin nicht auf der Suche." Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin hätte trotzdem gerne wieder einen Mann an ihrer Seite. "Ich wünsche mir schon eine Beziehung", erzählt sie ihrer Community.

In Zukunft können sich die Fans von Christina auf ein TV-Comeback freuen. "Macht euch auf was gefasst. Christina kommt wieder", verrät sie ihren neugierigen Fans. Um welches Format es sich dabei handelt, gibt die Beauty jedoch nicht preis.

Instagram / christinadimitriou_official Yasin Mohamed und Christina Dimitriou in München, April 2023

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-TV-Star

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-TV-Star

