Christina Dimitriou in zweiter "The Real Life"-Staffel dabei

Erneuter Zuwachs für die TV-Clique bei The Real Life - #nofilter! In der ersten Staffel wurden bereits die Reality-TV-Stars Calvin Kleinen (30), Chris Broy (33), Alessia Herren (20), Melody Haase (28), Cosimo Citiolo (41) und seine Freundin Nathalie Gaus sowie Diogo Sangre (28) und Vanessa Mariposa (30) mit der Kamera begleitet. In der zweiten Staffel stoßen nun neue Gesichter dazu. Love Island-Star Jennifer Iglesias (24) wurde schon bestätigt. Und auch Christina Dimitriou (31) ist mit dabei!

Auf der offiziellen Instagram-Seite von "The Real Life - #nofilter" wurde das neue Castmitglied bekannt gegeben. In einem kurzen Video meldete sich die einstige #CoupleChallenge-Teilnehmerin selbst zu Wort. "Ich darf euch endlich mitteilen, dass ich bei 'The Real Life' mit dabei bin. [...] Das freut mich unheimlich, auch wieder drehen zu können", betonte Christina. Die Fans scheinen von dieser Neuigkeit begeistert zu sein. "Alter, endlich!", jubelten einige User in der Kommentarspalte. Zu sehen ist das Ganze ab dem 9. Januar 2023.

Was genau Christina von sich zeigen wird, bleibt abzuwarten. Womöglich wird sie auch ihr Liebesleben thematisieren. Immerhin hatte sie erst in der vergangenen Staffel von Temptation Island V.I.P. mit ihrem damaligen Partner Aleksandar Petrovic (31) teilgenommen. Dieser ist seither allerdings glücklich mit der Verführerin Vanessa Nwattu und machte vor laufender Kamera mit Christina Schluss.

Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Aleks Petrovic und Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de