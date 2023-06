Naddel greift ein: Patricia Blanco will nicht ausziehen!

Jetzt muss Nadja Abd el Farrag (58) Andreas Ellermann helfen! Die TV-Bekanntheit und der Millionär sind seit einigen Monaten ständig zusammen: Er hilft ihr, wieder auf die Beine zu kommen, hat ihr eine Wohnung und Jobs besorgt und singt mit ihr zusammen Schlager. Doch jetzt kann die TV-Bekanntheit ihrem Gönner mal was zurückgeben: Naddel will Andreas helfen, seine Ex-Verlobte Patricia Blanco (52) aus dem Haus zu werfen!

Seit der Trennung ließ Andreas Patricia noch weiter in seiner Luxusvilla in Hamburg wohnen und zog selbst ins Hotel – das war jedoch nur als Übergangslösung geplant. "Patricia weigert sich, auszuziehen. Sie hat mein Haus besetzt", berichtete der Entertainer Bild erzürnt. Da kommt Naddel ins Spiel! "Allmählich nervt mich diese Geschichte mit der Blanco, der arme Andreas! Ich bin auch schon nervlich am Ende, werde ihm helfen", erklärt sie kampfbereit. Schließlich habe die Trennungsexpertin einst auch Verona Pooth (55) aus dem Haus ihres Ex-Freundes Dieter Bohlen (69) geschmissen: "Ich habe Verona bei Dieter rausgekriegt, das werde ich bei Patricia auch noch schaffen. Und einen Polizei-Griff kann ich auch!"

Naddel war elf Jahre lang mit dem Poptitan zusammen gewesen, bis er 1996 per Blitzhochzeit Verona geheiratet hatte. Nach der Trennung nur einen Monat später ging er zu Nadja zurück – und seine Frau musste wieder ausziehen. "Sie hatte ihre Sachen natürlich schön in Dieters Wohnzimmer ausgebreitet. Ich habe zusammengepackt, die Koffer vor die Tür gestellt. [...] Die wollte ja auch nicht da raus, so wie Patricia jetzt", berichtet Naddel stolz. Diese Geschichte schindet offenbar Eindruck bei Andreas: "Ich bin nur noch verzweifelt. Naddel ist meine letzte Hoffnung."

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Ellermann und Patricia Blanco

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann im April 2023

SCHALKE / ActionPress Verona Pooth (damals Feldbusch) und Dieter Bohlen

