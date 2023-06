Nadja Abd el Farrag kommt jetzt als Schlagersängerin zurück!

Jetzt will sie so richtig durchstarten! Nadja Abd el Farrag (58) ist den meisten Menschen als Ex-Freundin von Dieter Bohlen (69) bekannt. Das einstige Pärchen führte über Jahre eine On-off-Beziehung. Die beiden lernten sich durch Dieters Musikprojekt "Blue System" kennen, wo die ehemalige Fernsehmoderatorin als Background-Sängerin auf der Bühne stand. Jahre später wagte sich die Hamburgerin wieder ins Musik-Business und versuchte auf dem Ballermann als Sängerin durchzustarten.Nun folgt das große Schlager-Comeback!

Der Multimillionär und Entertainer Andreas Ellermann unterstützt die 58-Jährige tatkräftig bei ihrer Karriere. "Ich war ja früher eng mit Rex Gildo befreundet [...]. Er hat immer zu mir gesagt: Wenn einer den Titel noch mal neu macht, dann du! So hat Naddel jetzt endlich einen neuen Job als Sängerin und wir beide haben mächtig Spaß", teilt der Entertainer Bild mit. Die beiden haben auf jeden Fall große Pläne, was Nadjas Schlagerkarriere angeht. "Wir wollen nächste Woche noch einen weiteren Titel aufnehmen", berichtet die "Sun Of Mallorca"-Interpretin.

Dankbar ist Nadja ihrem Freund Andreas auf alle Fälle. "Toll, dass Andreas das mit mir macht. Endlich kann ich wieder singen. Ich bin ihm sehr dankbar für die Chance", freut sich die frühere Dekorateurin.

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag

Getty Images Nadja Abd el Farrag im Oktober 2009

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag, TV-Bekanntheit

