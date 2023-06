Scheiterte Herzogin Meghans Podcast wegen fehlendem Talent?

Hat sich Herzogin Meghan (41) einfach überschätzt? Nach ihrer großen Hochzeit vor fünf Jahren hatten die einstige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (38) 2020 beschlossen, ihre royalen Pflichten niederzulegen und in die USA auszuwandern. Seitdem versucht das Paar sich mit eigenen Projekten finanziell über Wasser zuhalten. Nun machen Spekulationen die Runde, warum das Podcast-Projekt schlussendlich scheiterte: Hatte Meghan etwa nicht genügend Talent?

Das behauptete laut Foxnews zumindest der Hollywood-Experte Jeremy Zimmer auf dem Werbefestival Cannes Lions 2023. "Es hat sich herausgestellt, dass Meghan Markle kein großes Audio-Talent war oder überhaupt eine Art von Talent hat", wetterte er und schoss außerdem: "Und wissen Sie, nur weil man berühmt ist, ist man noch lange nicht gut in etwas."

Andere böse Zungen meinen hingegen, dass die Zusammenarbeit aufgrund Meghan und Harrys fehlender Motivation scheiterte. "Spotify will sich auf Leute konzentrieren, die ein großes Publikum haben, wie Alex Cooper, Dax Shepard (48) und Emma Chamberlain. Es gibt eine Menge großartiger Schöpfer, die sehr eifrig sind. Meghan und Harry sind die Außenseiter bei all dem. Ich denke, sie sind als faul und schwierig aufgefallen", verriet ein Brancheninsider gegenüber Page Six.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Getty Images Herzogin Meghan in London im April 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

